بحضور محافظ القاهرة.."الشهابي" يفتتح معرض أثاث دمياط

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة معرض دمياط للأثاث فى دورته الرابعة ، والمقام فى الفترة من ٢٦ سبتمبر حتى ٤ أكتوبر ٢٠٢٤ ، بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة

وحرصا محافظا دمياط و القاهرة على تفقد المعرض الذى جاء على مساحة ٦٠٠٠ متر وبمشاركة ٦٥ عارض ، وشهد إقبال كبير فى أول أيامه ، كما تواصلا مع العارضين ، وأشاد محافظا دمياط و القاهرة بمستوى المعروضات المتنوعة ، التى ضمت مجموعة متميزة من الأثاث المودرن وكذلك الكلاسيك بتخفيضات تصل إلى ٣٠% .

وأعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن سعادته بالمشاركة بافتتاح هذا المعرض الكبير الذي يعكس مدى تقدم صناعة الأثاث في محافظة دمياط، كشهادة على إبداع وقدرة صناعتنا الوطنية على المنافسة والتطور ، كما أكد ايمان الدولة المصرية أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد، وأن دعمها وتطويرها هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين. ولذلك، فإن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الصناعات القائمة، ومنها صناعة الأثاث، وتوفير كل الدعم اللازم لها لتتبوأ مكانة متقدمة على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال " الشهابي " المنتجات التي نشاهدها هنا اليوم تثبت جدارة المنتج للمنافسة، فهي تعكس جودة عالية وإبداعًا لا يضاهى، إننا على ثقة بأن هذه المنتجات قادرة على المنافسة ليس فقط في السوق المحلية، بل في الأسواق العالمية أيضًا"

وتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المعرض، من صناع وأصحاب مصانع، إلى القائمين على التنظيم، وإلى الأحزاب السياسية التي تدعم هذا القطاع الهام. إن هذا التعاون المثمر بين العديد من القطاعات هو الذي يقودنا إلى تحقيق التنمية المنشودة و دعا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتعزيز صناعتنا الوطنية، وفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا، وتوفير فرص عمل للشباب، وأكد أن الجميع شركاء في بناء مصر الحديثة ، واعرب عن خالص امنياته للجميع بدوام التوفيق والسداد.

وأكد الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط و المتحدث الرسمي للمحافظة، أن المعرض فرصة متميزة لتسليط الضوء على صناعة الأثاث بمحافظة دمياط، و دعم الجهود التى تقوم بها الدولة لتوطين هذه الصناعة الوطنية، والنهوض بها وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث، مؤكدًا أيضًا أن المحافظة تسعى إلى تحقيق شراكة قوية مع كافة الجهات و ذلك لدعم تلك الخطة ، و أيضًا تنمية القدرات البشرية العاملة بهذا المجال وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.