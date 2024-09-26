مصرع سيدة صدمتها سيارة نقل بالقليوبية

لقيت سيدة مصرعها اليوم في حادث تصادم سيارة نقل بطريق بنها المنصورة، شرق الرياح التوفيقى أمام قرية كفر عامر رضوان التابعة لمدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيدة أثناء عبور الطريق بقرية كفر عامر رضوان التابعة لمدينة كفر شكر مما أدى إلى شلل مرورى بحركة الطريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة سيدة تدعى "نور الهدى ع ع" 55 سنة، مدرسة، ومقيمة قرية كفر عامر رضوان دائرة المركز، وذالك أثناء عبور الطريق السريع بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقي أمام قرية كفر عامر رضوان، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.