السوبر الأفريقي.. لبيب يحضر مران الزمالك الختامي قبل مباراة القمة

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في السعودية، على حضور المران الختامي للأبيض على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المملكة أرينا.

في نفس الوقت تواجد في المران الختامي كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان وحسين السيد وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غد الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.