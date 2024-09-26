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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السكة الحديد مودرن يفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثية وديا

السكة الحديد مودرن
السكة الحديد مودرن
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نجح فريق السكة الحديد مودرن في الفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثة اهداف لهدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين.

وقدم فريق السكة الحديد مودرن مباراة قوية امام سيراميكا كليوباترا واستطاع الفوز بثلاثية وقدم اداء مميز استعدادا لدوري المحترفين.

وحرص احمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق السكة الحديد مودرن الاطمئنان على جميع اللاعبين من الناحية الفنية استعدادا لدوري المحترفين.

ويسعى فريق السكة الحديدة مودرن الصعود إلى دوري الممتاز في الموسم المقبل.

ونجح فريق السكة الحديد مودرن في إبرام العديد من الصفقات المميزة والتعاقد مع احمد عبدالرؤوف كمدير فني للفريق.

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