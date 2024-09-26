السوبر الأفريقي.. الزمالك يصل ملعب نادي الشباب لخوض المران الختامي

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل قليل إلى ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية، لخوض المران الختامي، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المملكة أرينا.

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين داخل فندق الإقامة بمدينة الرياض قبل الذهاب إلى ملعب نادي الشباب لخوض المران الختامي استعداداً للقاء الأهلي المرتقب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غد الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.