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الخميس 26 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الأفريقي.. عضو مجلس إدارة الزمالك يصل الرياض قبل مواجهة الأهلي

الزمالك
الزمالك
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وصل حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم الخميس، لمرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المملكة أرينا.

تواجد حسين السيد في ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض لمؤازرة الفريق خلال المران الختامي الذي سيقام بعد قليل استعداداً لمواجهة الأهلي المرتقبة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غداً الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

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