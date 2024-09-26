السوبر الأفريقي.. جوميز يحاضر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم بمقر فندق الإقامة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المملكة أرينا.

قام جوميز بشرح بعض الجوانب والأفكار الخططية للاعبين خلال المحاضرة بشكل نظري لتنفيذها في مران اليوم.

في نفس الوقت منح جوميز بعض اللاعبين تعليمات ومهام خاصة متعلقة بمراكزهم في الملعب استعداداً لمواجهة الغد أمام الأهلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غداً الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.