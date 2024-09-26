منتخب الناشئين يهزم تونس ويتوج بلقب بطولة أفريقيا لليد

توج منتخب مصر لناشئي كرة اليد "مواليد 2006" بقيادة مديره الفني محمد عبد السلام، بلقب بطولة أفريقيا والمقامة حاليا بتونس.

وحصد الفراعنة اللقب بعد التفوق على المنتخب التونسي بنتيجة 34-29، في المباراة النهائية.

واستطاع المنتخب العودة عقب تأخره مع نهاية أحداث الشوط الأول بنتيجة 15-16.

وتأهل منتخب مصر لناشئي اليد مواليد 2006 إلى نهائي بطولة افريقيا لكرة اليد للناشئين أول أمس بعد الفوز على منتخب المغرب 40-15.

كما صعد منتخب تونس إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد للناشئين بعد الفوز على غينيا 31-22.

وصعد منتخب ناشئى اليد إلى نصف النهائي بالفوز على كينيا بنتيجة 55-14 في ربع النهائي.

وكان منتخب مصر قد أنهى الدور الأول بتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعد الفوز على غينيا وبوروندي والجزائر.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف عبد الغني - حمزه وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفى أحمد - عبد الرحمن أشرف - زياد أحمد - عمر بركة - احمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - أحمد حلمي - عادل سعد - محمود أحمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - عمر رضا.

فيما يضم الجهاز الفنى محمد الألفى المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية وبرفقته محمد عبد السلام المدير الفني للفريق - وائل فهيم مدرب عام - توفيق المتولي مدير إداري - عمر نعيم مدرب حراس المرمى - الدكتور ماجد مدحت علاج طبيعي.