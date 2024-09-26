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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الناشئين يهزم تونس ويتوج بلقب بطولة أفريقيا لليد

منتخب مصر
منتخب مصر
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توج منتخب مصر لناشئي كرة اليد "مواليد 2006" بقيادة مديره الفني محمد عبد السلام، بلقب بطولة أفريقيا والمقامة حاليا بتونس.

وحصد الفراعنة اللقب بعد التفوق على المنتخب التونسي بنتيجة 34-29، في المباراة النهائية.

واستطاع المنتخب العودة  عقب تأخره مع نهاية أحداث الشوط الأول بنتيجة 15-16.

وتأهل منتخب مصر لناشئي اليد مواليد 2006 إلى نهائي بطولة افريقيا لكرة اليد للناشئين أول أمس بعد الفوز على منتخب المغرب 40-15.

كما صعد منتخب تونس إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد للناشئين بعد الفوز على غينيا 31-22.

وصعد منتخب ناشئى اليد إلى نصف النهائي بالفوز على كينيا بنتيجة 55-14 في ربع النهائي.

وكان منتخب مصر قد أنهى الدور الأول بتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعد الفوز على غينيا وبوروندي والجزائر.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف عبد الغني - حمزه وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفى أحمد - عبد الرحمن أشرف - زياد أحمد - عمر بركة - احمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - أحمد حلمي - عادل سعد - محمود أحمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - عمر رضا.

فيما يضم الجهاز الفنى محمد الألفى المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية وبرفقته محمد عبد السلام المدير الفني للفريق - وائل فهيم مدرب عام - توفيق المتولي مدير إداري - عمر نعيم مدرب حراس المرمى - الدكتور ماجد مدحت علاج طبيعي.

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