لأول مرة.. تنظيم كأس أمم أفريقيا للمحليين 2024 بملف مشترك

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، عن استضافة 3 دول أفريقية هي كينيا وأوغندا وتنزانيا لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين في نسختها المقبلة، والتي تقام في الفترة من 1 إلى 28 فبراير 2025.

تعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين بنظام الملف المشترك بين أكثر من دولة، مما يضفي عليها طابعًا خاصًا ويتيح الفرصة للجماهير في الدول الثلاث لحضور المباريات والاستمتاع بأجواء الحدث القاري.

شهدت بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2024، زيادة في عدد المنتخبات المشاركة، حيث ارتفع العدد إلى 19 فريقًا بدلًا من 16 فريقًا في النسخ السابقة، مما يزيد من قوة المنافسة والإثارة في البطولة.

تنطلق التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للمحليين 2024 في الفترة من 25 أكتوبر إلى 13 نوفمبر.

وتشارك الدول المستضيفة (كينيا وأوغندا وتنزانيا) في التصفيات، وتحظى بالتأهل المباشر لنهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين.

تاريخ كأس أمم أفريقيا للمحليين

أقيمت بطولة أمم أفريقيا للمحليين لأول مرة في عام 2009، وشهدت البطولة منذ انطلاقها تطورًا ملحوظًا، وحظيت بشعبية كبيرة في القارة السمراء.

يعد منتخبا الكونغو الديمقراطية والمغرب هما الأكثر تتويجًا بلقب البطولة برصيد لقبين لكل منهما، بينما حصدت منتخبات ليبيا والسنغال وتونس اللقب مرة واحدة.

في النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، توج منتخب السنغال باللقب بعد فوزه على منتخب الجزائر في المباراة النهائية.