وزير الداخلية اللبناني: بيان مجلس الأمن بداية مشجعة لحل الأزمة ووقف الحرب

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إنّ مجلس الأمن أصدر بيانا بعد الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء اللبناني، مشيرًا، إلى أن هذه بداية مشجعة لحل الأزمة في المنطقة، لأنه يتحدث عن تطبيق القرار 1701.

وأضاف "مولوي"، في لقاء مع الإعلامية دانيا الحسيني، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "البيان يتحدث أيضا عن موقف الشرعية الدولية من وقف الحرب على لبنان وإعادة الأمن إلى لبنان وخصوصا الجنوب اللبناني".

وتابع : "نأمل أن تتكلل المفاوضات بنتائج ملموسة بحيث تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وللأسف لم تكن الليلة الماضية جيدة، فقد تواصلت الاعتداءات، ونأمل ضغطا أكبر من المجتمع الدولي، ونناشد الجميع أن يكونوا إلى جانب لبنان لوقف الاعتداءات عليه ووقف قتل الأبرياء".

حول ملف النازحين، قال: "إلى الآن، عندنا في مراكز الإيواء 70 ألف و100 نازجح في مراكز الإيواء الرسمية، ومبلغ عنهم للسلطات اللبنانية، ويوجد عدد مماثل تقريبا خارج المراكز الرسمية في منازل مستأجرة أو عند أقرباء لهم، والدولة اللبنانية تفعل كل ما يمكنها لتأمين الدعم وتأمين المستلزمات في ظل هذه الظروف الصعبة".

https://www.youtube.com/watch?v=JyZBf-8UvjA