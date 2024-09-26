الكشف على 1620 مواطنًا بقافلة طبية بقرية جنبواى في البحيرة| صور

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في البحيرة، بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار، قافلة طبية مجانية في قرية جنبواى بإيتاى البارود يومي الأربعاء والخميس 25 و26 سبتمبر 2024، حيث تم الكشف على 1620 مواطنًا من خلال 10 عيادات طبية.

تأتي هذه القافلة في إطار مبادرة "بداية"، وضمن خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم خدمات صحية متميزة للمناطق المحرومة، وتنفذ القافلة بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

شملت خدمات القافلة الكشف الطبي في مختلف التخصصات، حيث تم تسجيل 432 حالة في عيادة الباطنة، و287 في عيادة الأطفال، و201 في الجراحة، و138 في النساء، و31 في تنظيم الأسرة، و211 في العظام، و230 في الجلدية، و90 في الأسنان.

كما تضمنت القافلة معامل للدم والطفيليات، وجهازين للأشعة، وسونار، بالإضافة إلى عيادة للكشف المبكر عن الضغط والسكر.

وقدمت القافلة أيضًا خدمات التثقيف الصحي وصرف الأدوية بالمجان من خلال صيدلية القافلة.