الوكرة يضرب الخور بثلاثية في الدوري القطري بمشاركة حمدي فتحي

حقق فريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، انتصارًا ثمينًا على ضيفه الخور بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري القطري.

شارك حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة أمام الخور، ولعب المباراة كاملة لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف في اللقاء.

حمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة على الخور

انتهى الشوط الأول بتقدم الوكرة بثنائية دون رد، بعدما سيطر على مجريات اللعب، واستحوذ على الكرة.

افتتح ريكاردو جوميز التهديف لصالح رفاق حمدي فتحي، وذلك في الدقيقة 21 بعدما استخدم قوته البدنية ليطلق رصاصة من قدمه في شباك حارس الخور.

وأضاف أيوب عسال الهدف الثاني في الدقيقة 45+2، بعدما استلم تمريرة عمر صلاح، ليسدد الكرة في أعلى شباك الخصم.

وفي الشوط الثاني، قلص سفيان هاني الفارق لصالح الخور بهدف في الدقيقة 49، قبل أن يعود ريكاردو جوميز بالهدف الثالث في الدقيقة 62 من صناعة عبدالكريم حسن.

ويخوض حمدي فتحي الموسم الثاني له مع الوكرة القطري، بعدما انتقل إليه قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم.

وبتلك النتيجة، ارتقى الوكرة إلى وصافة جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 11 نقطة، بينما تجمد رصيد الخور عند 3 نقاط في المركز العاشر.