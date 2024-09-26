وزير الداخلية اللبناني: إسرائيل تشن حربا شعواء ووحشية على بلادنا

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إنّ الخرق الأمني الإسرائيلي برسائل على هواتف اللبنانيين تدعوهم فيها إلى الخروج من بعض المناطق تهديدات وصل بعضها إلى الأجهزة اللبنانية الرسمية، ووصلت أمس إلى مراكز الدفاع المدني، ويتم التعامل معها حسب الحالة.

وأضاف "مولوي"، في لقاء مع الإعلامية دانيا الحسيني، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لا نريد خلق حالة من الضياع أو الفوضى ولا نريد أو نقبل ولن يحصل أن تتخلى الأجهزة الإغاثية أو الدفاع المدني عن مسؤولياتهم ونتعامل مع كل تهديد من هذا النوع على حدة وفق الظروف والحالة، وهدفنا حماية اللبنانيين وأجهزتنا الأمنية والإغاثية".

وتابع وزير الداخلية اللبناني: "نستهدف إبقاء أجهزتنا الأمنية والإغاثية على جهوزية لمساعدة المواطنين عند الحاجة"، مشددًا، على أن ما تفعله دولة الاحتلال حرب شعواء ووحشية وكل الضمير العالمي والإنساني والعرب كلهم متضامنون مع لبنان، ولا يقبل أحد بهذا المستوى من الإجرام واستهداف الأبرياء والأطفال.