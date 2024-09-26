وزير داخلية لبنان: نشيد بموقف القيادة المصرية.. ونأمل أن تؤدي جهودها لوقف العدوان علينا

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إنّ العدوان الإسرائيلي الأخير على بلاده أسفر عن استشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء، وذلك حدث في مناطق بعيدة جدا عن الجنوب.

وأضاف "مولوي"، في لقاء مع الإعلامية دانيا الحسيني، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "شهدت الليلة الماضية سقوط شهداء جراء استهدافات إسرائيلية، ونعول على الموقف الدولي ونعول على الشريعة الدولية، ونعول أكثر فأكثر على الموقف العربي".

وتابع وزير الداخلية اللبناني: "نشيد ونقدر مواقف إخواننا العرب جميعا، مصر والقيادة المصرية، لأن هذه المواقف والجهود لابد ان تثمر خيرا بالنسبة إلى لبنان واللبنانيين ولابد أن تؤدي قريبا إلى وقف هذه الاعتداءات، ونناشد الضمير العالمي والمجتمع الدولي وأشقاءنا العرب جميعا وكل من هو صديق أو شقيق للبنان تكثيف جهوده الدبلوماسية والسياسية والضغط الذي يمكن القيام به في المنظمات والمحافل الدولية لحماية الإنسان اللبناني والمواطن في هذا المكان".