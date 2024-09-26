على الهواء.. القاهرة الإخبارية ترصد الرشقات الصاروخية بين حزب الله وإسرائيل (فيديو)



رصد مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية"، رشقات صاروخية متبادلة بين حزب الله ودولة الاحتلال، وذلك على الهواء مباشرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على قناة "أون"، مع الإعلامية سارة حازم طه.

وأكد "عبدالفتاح"، أن القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني في بعض الأحيان يكون على شكل متقطع، لكنه كان على البقاع في الصباح وفي الظهيرة بشكل كثيف، مؤكدًا أن الجنوب اللبناني لم يسلم حتى هذه اللحظات منذ بداية التصعيد الإسرائيلي من حدة الغارات وإن كانت هذه الغارات تتفاوت في أوقات مختلفة.

ولفت إلى أن آلاف المواطنين اللبنانيين نحوا تاركين خلفهم بلداتهم وقراهم في الجنوب اللبناني إلى محافظة النبطية وصيدا وصور في اتجاه العاصمة بيروت بجانب فتح مراكز للإيواء الأسر، وتبقى أقل من 20% من السكان الأصليين لبلدات وقرى الجنوب اللبناني.

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