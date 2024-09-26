«بداية جديدة».. أكثر من 18 مليون خدمة مجانية في جميع أنحاء الجمهورية

الخميس 26/سبتمبر/2024 - 09:35 م

واصلت المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» فعالياتها الميدانية المجانية في جميع أنحاء الجمهورية، في إطار تنفيذ محاور المبادرة لتطبيق الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، مع تقديم الأنشطة التوعوية في جميع المجالات، وذلك منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمبادرة يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة «بداية» إلى 18 مليون و148 ألفا و942 خدمة، موضحا أنه خلال الأيام الأربع الماضية، استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 116 ألفا و276 مستفيدة، وذلك عبر 216 خدمة، كما تم توزيع 17.2 طن لحوم، وصلت لـ 17 ألف و200 أسرة، بمتوسط 86 ألف مستفيد، بالإضافة إلى توزيع سلع تموينية وأنابيب غاز لـ 44.828 مستفيد في مختلف المحافظات، علاوة على 220 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية، بعدد مشاركين بلغ 11 ألف مشارك، بالإضافة إلى دروس وأنشطة توعوية للأطفال بإجمالي 50.158 ألف و158 لقاء استفاد منه نحو 800 ألف طفل.

وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية، تقديم 97 ألفا 865 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، وتم تنفيذ حملات توعية من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 143 ألفا و753 مواطنا، ومساعدات اجتماعية (تعليم، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ 15 ألفا و802 مواطن، إلى جانب توزيع 620 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي لـ 1003 حالة من مرضى الإدمان، وتنفيذ حملات طرق الأبواب للتوعية عن مخاطر الإدمان والتعاطي لـ2310 شاب وشابة، وتقديم خدمات تأهيلية، وعلاجية وأجهزة تعويضية لـ 831 من ذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على تقديم 7 ملايين و387 ألف خدمة صحية، من خلال 72 قافلة طبية، تشمل خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية، وزيارات متابعة الحمل، ونمو الطفل.

كما تضمنت الفعاليات تنظيم 255 فعالية ثقافية متنوعة، ما بين ندوات ومحاضرات وورش وعروض مسرحية استفاد منها قرابة 30 آلف مواطن، وتنفيذ قوافل وفتح 18 فصل لمحو أمية استفاد منها 875 مواطنا في المحافظات المختلفة، وتمويل عدد 334 مشروع متناهي الصغر للأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ 480 ندوة عن الشمول المالي من خلال الرائدات استفاد منها 1190 مستفيد، إلى جانب تقديم 171 ألفا و656 خدمة بيطرية، متمثلة في خدمات التجريع والرش وحملات التحصين، ورعاية تناسلية، وعلاج دواجن، وصحة عامة، وندوات ارشادية.

وكثفت المبادرة تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية في فترات عمل مسائية، ومن خلال الوحدات المتنقلة بلغت هذه الخدمات 4 آلاف و23 خدمة في مختلف المحافظات، علاوة على تنظيم 5 دورات تدريبية مهنية لتدريب وتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل استفاد منها 186 شاب وشابة، وتنظيم 16 فعالية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمشاركة 760 من العاملين بالمنشآت المختلفة بالقطاع العام.

وشملت الخدمات والفعاليات تنظيم ملتقى توظيف بمحافظة المنيا، بمشاركة 30 شركة ومصنع من القطاع الخاص، لتوفير 4 آلاف فرصة عمل للشباب من الجنسين، إلى جانب توفير نحو 1000 فرصة عمل للشباب من الجنسين في مختلف المحافظات، بمشاركة 12 شركة من شركات القطاع الخاص مع تخصيص جزء منها لذوي الهمم.