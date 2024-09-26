وزير الداخلية اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية تزيدنا تماسكا ووحدة

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إنّ الخطاب الإسرائيلي الذي يستهدف إحداث الفرقة بين اللبنانيين لم يزد الشعب اللبناني إلا تماسكا بوطنيته ولبنانيته، مشددًا، على أن الشعب اللبناني أثبت أنه يقف يدا واحدة في وقت الأزمات.

وأضاف "مولوي"، في لقاء مع الإعلامية دانيا الحسيني، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حتى الأصوات التي كانت تعلو سابقا والانقسام السياسي لم نعد نسمع له أي صوت في هذه الأيام، والكل مع الإنسان اللبناني ومساعدة اللبنانيين والانقسامات السياسية تأخرت جدا ولم نعد نسمع بها".

وتابع وزير الداخلية اللبناني: "الاعتداءات الإسرائيلية لم تزد اللبنانيين إلا تماسكا ووحدة حول حماية لبنان وحماية بعضهم البعض، ونسأل الله أن يكون مع لبنان واللبنانيين".