دعم البحث العلمي وزيادة الوعي.. ننشر توصيات المؤتمر الأول لصيادلة البحيرة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، انطلاق المؤتمر الأول لصيادلة البحيرة، بحضور الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتورة سهام الكحكي، مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، والدكتور وائل علي - رئيس المؤسسة المصرية للصيدلة، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة.

وفي كلمتها الافتتاحية، عبرت محافظ البحيرة عن سعادتها الكبيرة لوجودها وسط كوكبة من صيادلة المحافظة، مؤكدة على دورهم الحيوي في تعزيز القطاع الصحي.

كما وجهت الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث المتميز، كون أن قطاع الصيدلة يُعتبر من أبرز القطاعات التي تعمل بصفة مستمرة لتخفيف ألام المرضى.

وأعربت عن تقديم المحافظة لكل الدعم لكافة المحافل والمؤتمرات العلمية المتعلقة بالصحة لضمان الخروج بنتائج إيجابية لخدمة المرضى.

كما أشادت محافظ البحيرة، بحضور المشاركين والتنظيم الجيد للمؤتمر، وطالبت بضرورة الخروج بتوصيات هامة تعزز من جودة الخدمات الصحية.

من جانبها، رحبت الدكتورة سهام الكحكي بالمحافظ، معبرةً عن سعادتها بإطلاق هذا المؤتمر الذي يُعد فرصة قيمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وأكدت على أهمية الابتكار التكنولوجي في تحسين الخدمات الصحية، مقدمةً شكرها لكل من ساهم في تنظيم هذه الفعالية.

و أعرب الدكتور السيد عبد الجواد عن سعادته بحضور المحافظ، مشيرًا إلى أن الصيادلة هم شركاء أساسيون في تقديم الدعم والخدمات الصحية. وأكد على دورهم في تعزيز النظام الصحي بالمحافظة من خلال تقديم استشارات طبية مهمة ورفع مستوى الوعي الصحي.

وخلال المؤتمر، تم استعراض أهم إنجازات الإدارة العامة للصيادلة للعام 2023 - 2024 كما تم تكريم عدد من الأطباء الصيادلة بالقطاع الحكومي والتأمين الصحي والقطاع الخاص لجهودهم المبذولة فى القطاع الطبى.

توصيات المؤتمر الأول لصيادلة البحيرة

وأسفر المؤتمر عن عدة توصيات هامة، منها، دعم وحدة الأبحاث الاكلينيكية بالمديرية لما لها من أنشطة وأبحاث متعددة، زيادة وعي الصيادلة بأهمية الجودة واقتصاديات الدواء، تنظيم مؤتمرات خاصة حول اقتصاديات الصحة.