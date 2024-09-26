اقرأ غدا في عدد البوابة.. محاولة أخيرة لوقف الحرب على لبنان

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 27 سبتمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
محاولة أخيرة لوقف الحرب على لبنان
بيان دولي مشترك يطالب بـ "هدنة" بين إسرائيل وحزب الله
.. ووزير المالية الإسرائيلي يرفض الاقتراح: إما استسلام حزب الله أو الحرب
موجة تدميرية.. الجرافات الإسرائيلية تهدم مدن الضفة الغربية
ترامب يسخر من زيلينسكي: أفضل تاجر على الكوكب
بوتين يلوح مجددا بالفزاعة النووية ضد الغرب
الرئيس الصيني يعترف: الاقتصاد يواجه مشاكل جديدة
سفينة حربية يابانية تعبر مضيق تايوان للمرة الأولى