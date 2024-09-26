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الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في عدد البوابة.. محاولة أخيرة لوقف الحرب على لبنان

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 27 سبتمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

محاولة أخيرة لوقف الحرب على لبنان
بيان دولي مشترك يطالب بـ "هدنة" بين إسرائيل وحزب الله
.. ووزير المالية الإسرائيلي يرفض الاقتراح: إما استسلام حزب الله أو الحرب
موجة تدميرية.. الجرافات الإسرائيلية تهدم مدن الضفة الغربية
ترامب يسخر من زيلينسكي: أفضل تاجر على الكوكب
بوتين يلوح مجددا بالفزاعة النووية ضد الغرب
الرئيس الصيني يعترف: الاقتصاد يواجه مشاكل جديدة
سفينة حربية يابانية تعبر مضيق تايوان للمرة الأولى

لبنان إسرائيل حزب الله زيلينسكي