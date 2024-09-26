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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محافظ أسوان يكشف تطورات الأوضاع بعد إصابات النزلات المعوية

الدكتور إسماعيل
الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان
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كشف الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تطورات الأوضاع في المحافظة بعد إصابة عدد من المواطنين بنزلات معوية.
وقال محافظ أسوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «عدد الحالات في المستشفيات يتراوح من 20 لـ 30 حالة، ستكون مستقرة مع بداية الأسبوع المقبل ليعود المعدل لطبيعته».
وطمأن المواطنين بشأن ما تردد حول وجود كوليرا أو مياه ملوثة في أسوان قائلا «الكوليرا ليس مرضا يمكن إخفاؤه، الصحة العالمية والمؤسسات الدولية تعمل في مصر، وبالنسبة للمياه الملوثة أبلغ رد هو تواجدي وسط المواطنين وشربي للمياه والشاي»، مؤكدا أن وزير الصحة أجاب إجابات واضحة وصريحة بشأن هذا المرض.
 

الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مياه ملوثة في أسوان