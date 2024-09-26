سعر الدولار في نهاية التعاملات المسائية

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه مع انتهاء العمل بالجهاز المصرفي، ليفقد 16 قرشا من قيمته مقارنة بما كان عليه أوائل الأسبوع الجاري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع.

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، البركة"

كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.31 جنيه للشراء و 48.41 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، الأهلي المصري، الاسكندرية، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني QNB"، ثم 48.32 جنيه للشراء و 48,42 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.34 جنيه للشراء و 48.44 جنيه للبيع في بنكي HSBC، ميد بنك.

ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأخري نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، قناة السويس، الأهلي الكويتي، الاستثمار العربي"، ثم 48.48 جنيه للشراء و 48.58 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر نحو 48.49 جنيه للشراء و 48.59 جنيه للبيع .

وجاء اعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي، يليه 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنكي التنمية الصناعية والتعمير والإسكان.