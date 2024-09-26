محافظ أسوان يتفقد معرض وورش المنتجات الحرفية بملتقى المحافظات الحدودية

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اليوم معرض وورش المنتجات الحرفية والأعمال الفنية والأدبية للملتقى الثامن عشر لشباب مشروع أهل مصر للمحافظات الحدودية بمسرح فوزى فوزى ، وذلك بحضور محمد عبد الحافظ رئيس هيئة قصور الثقافة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية .

جاء ذلك إستكمالاً لفعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، وإحتفالات المحافظة بيوم السياحة العالمى .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالمعروضات والأعمال المشاركة من أبناء أسوان والمحافظات الأخرى ، مؤكداً أنه يتم تنفيذ حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة الهادفة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية ، وأيضاً الإحتفال بيوم السياحة العالمى لإتاحة الفرصة للزائرين للإستمتاع بالمقومات المتنوعة لزهرة الجنوب ، ولتحسين قدرة الأفراد ، وتطوير مهاراتهم ، وزيادة فرصهم فى تحقيق النجاح الشخصى والمهنى ، ودعم الآخرين ، وتعزيز روح فريق العمل الواحد .

تقام فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وتستمر الفعاليات حتى 30 سبتمبر الحالى تحت شعار " يهمنا الإنسان " ، ويضم الملتقى 150 شاباً وفتاة من المحافظات الحدودية شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب" ، والوادى الجديد ، ومطروح ، وأسوان المحافظة المضيفة ، بالإضافة إلى شباب حى الأسمرات بالقاهرة ، ويضم عدة لقاءات تثقيفية ، ودورى ثقافى ، وآخر رياضى ، فضلاً عن تنظيم زيارات للمواقع الأثرية والسياحية .

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