وزير الداخلية اللبناني: الوضع الأمني جيد ومتماسك رغم كثافة موجات النزوح

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إنّ الوضع الأمني في لبنان تبعا لكثافة النزوح الذي حصل منذ 3 أيام جيد ومستقر ومتماسك.

وأضاف "مولوي"، في لقاء مع الإعلامية دانيا الحسيني، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أكثر من 150 ألف مواطن تحركوا من الجنوب تجاه بيروت وجبل لبنان ووصلوا إلى الشمال، وهو ما سبب زحمة السير في اليومين الأولين".

وتابع وزير الداخلية اللبناني: "قوى الأمن الداخلي نسقت مباشرة لاستيعاب هذه المشكلة، وتم توفير المعلومات ودعم القوى السيارة بمؤازرة من الجيش اللبناني حتى انتقل المواطنون من جنوب لبنان إلى عمق الأراضي اللبنانية، خصوصا في بيروت وجبل لبنان وصولا إلى الشمال، ولم تحصل أي مشكلة رغم كثافة النازحين والاكتظاظ، ولم يحصل أي إشكال أمني أو مشادة أو حادث أو إشكال صحي، حتى كان الصليب الأحمر اللبناني على اتصال معنا للتدخل صحيا والتعامل مع أي طارئ".