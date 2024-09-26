اضبط ساعتك وفق التوقيت الشتوى وتعرف على المواعيد

قررت الحكومة انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2024 رسمياً يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة مع بداية الساعة 12 منتصف الليل في نهاية يوم 31 أكتوبر، ليبدأ بذلك التوقيت الشتوي ويصبح التوقيت الساعة 11 مساءً.

هذا التعديل يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط التوقيت بما يتناسب مع فصول السنة.

كانت الحكومة قد أعلنت في أبريل الماضي عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي، وأكدت أن العمل به سيستمر حتى نهاية سبتمبر، تحديداً حتى يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر.

ومع بداية فصل الخريف، انتظر المواطنون التغيير إلى التوقيت الشتوي، الذي يأتي بعد فترة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، ما يتيح لهم الاستمتاع بطقس أكثر اعتدالاً واحتمال سقوط الأمطار.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية اعتباراً من يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024. وفقاً لهذه المواعيد، سيتم إغلاق المحلات في الساعة العاشرة مساءً، والمطاعم الساعة 12 صباحا ، بهدف الحفاظ على راحة السكان. ومع ذلك، يُسمح لبعض الأنشطة الحيوية مثل الصيدليات، ومحلات البقالة، وأفران الخبز بالعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.