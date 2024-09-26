إسرائيل تعلن عن تدريبات عسكرية قرب الحدود اللبنانية

بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذه محاكاة لهجوم بري في جنوب لبنان، وذلك بعد تدريبات أجراها على مسافة قريبة من الحدود اللبنانية، أكد قائد القوات الجوية الإسرائيلية، تومر بار، أن سلاح الجو جاهز لتقديم الدعم للقوات البرية في شمال البلاد في أي عملية برية محتملة ضد حزب الله.

وأشار بار إلى أن القوات الإسرائيلية تسعى لوقف أي محاولات لنقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله، موضحًا أن منع وصول السلاح يعتبر من أولويات الجيش. وأضاف أن قدرة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، على إعادة ترتيب أوراقه تعتمد على الدعم الإيراني المستمر عبر خطوط التواصل.

وفي تصريحات للجنود خلال فيديو نشره الجيش، أكد بار على جاهزية القوات الجوية للتنسيق مع القيادة الشمالية تحسبًا لأي مناورة برية محتملة، مشيرًا إلى أن تفعيل هذه العمليات يعتمد على قرار القيادة العليا.

هذا الإعلان جاء بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي على تنفيذ محاكاة لعملية هجومية برية في جنوب لبنان. وذكر الجيش في بيان أن تدريبات اللواء السابع أجريت على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع لبنان، محاكيةً سيناريو هجوم بري في تلك المنطقة.