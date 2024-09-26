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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مسيرة دراجات وموكب حنطور ضمن فعاليات يوم السياحة العالمى بأسوان

المحافظ يلتقط الصور
المحافظ يلتقط الصور التذكارية مع الشباب والفتيات
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حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على إلتقاط صور تذكارية مع الشباب والفتيات المشاركين فى مسيرة الدراجات ضمن فعاليات الإحتفال بيوم السياحة العالمى، وذلك خلال لقائهم بمحافظ أسوان، وفى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة.

وأعرب المشاركين من كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، ومديرية الشباب والرياضة بإجمالى 100 شاب وفتاة عن سعادتهم للمشاركة فى هذه الفعاليات، ليكون لهم دور فى إسعاد أهالى أسوان وزائريها فى هذه الإحتفالية الهامة.

عرض لموكب 30 عربة حنطور

فى نفس السياق تم تقديم عرض لموكب 30 عربة حنطور، والتى تم تزيينها للمشاركة فى الإحتفال حيث بدأ تحركها من أمام أحد الفنادق السياحية بكورنيش النيل مرورًا بمبنى ديوان عام المحافظة، وصولًا إلى حديقة فريال.

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إلتقاط الصور التذكارية مسيرة الدراجات عرض لموكب 30 عربة حنطور 30 عربة حنطور