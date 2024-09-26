فيلم The Goat يمثل مصر في الدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية الدولي

أعلن الناقد الفني الأمير أباظة رئيس الدورة 40 لـ مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن منافسة 12 فيلم ضمن مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة، في الفترة ما بين 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، ممثلة عن 9 دول حول العالم وهم مصر وكرواتيا وسوريا وتونس واليونان والمغرب وصربيا وفرنسا والبانيا.

ويأتي هذا بعد أن تمكن الفيلم من جذب الأنظار له على الصعيد الدولي بعد العرض العالمي له في مهرجان روما السينمائي ثم العرض الإقليمي في النسخة السادسة من مهرجان الجونة، حيث أشاد به الصحفيين والنقاد الدوليين من بينهم نيك فيفاريللي الكاتب لدى مجلة فارايتي حيث وصفه بأنه "حالة نادرة، إن لم تكن خاصة، بين الأفلام العربية"، لتسليطه الضوء على موضوع قلما تم طرحه في السينما العربية.

من بين الجوائز التي نالها الفيلم، جائزة أفضل قصة بمهرجان السويد الدولي لعام 2023، وجائزة أفضل فيلم عن المرأة في مهرجان البعد الرابع للأفلام المستقلة لعام 2023، وجائزة أفضل فيلم روائي طويل عن المرأة، وأفضل فيلم روائي دولي، وأفضل مخرجة في مهرجان Indo الفرنسي السينمائي الدولي لعام 2023، أفضل ممثلة، وأفضل نص سينمائي، وتنويه خاص من مهرجان Life Beyond Life لعام 2023، أفضل عرض لمهرجان Female Eye Film Festival لعام 2024، جائزة أفضل مخرجة في مهرجان تورنتو الدولي لأفلام المرأة لعام 2024، وجائزة أفضل فيلم مستقل في مهرجان ميامي السينمائي للمرأة لعام 2024.

وفي عام 2024، حاز فيلم "المعزة" على جائزتي أفضل تصوير سينمائي، وأفضل ممثلة من جوائز طوكيو السينمائية، كما حصد جائزة أفضل ممثلة شابة، وأفضل تصوير سينمائي من مهرجان الفيلم المستقل في بوسطن.