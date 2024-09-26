الدوري الأوروبي.. سون وسولانكي يقودان تشكيل توتنهام أمام كاراباج أجدام

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كاراباج أجدام الأذربيجاني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق توتنهام، اليوم الخميس، نظيره كاراباج أجدام على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الكوري الجنوبي سون هيونج مين، تشكيل توتنهام أمام كاراباج أجدام، رفقة دومينيك سولانكي وبرينان جونسون.

وعاد السبيرز إلى سكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعدما خسر مباراة ديربي شمال لندن أمام أرسنال بهدف للا شئ في الجولة الرابعة، وذلك بالفوز على برينتفورد بنتيجة 3-1.

يحتل توتنهام المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، بعد مرور 5 جولات.

تشكيل توتنهام لمواجهة كاراباج أجدام في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: آرشي جراي - رادو دراجوشين - ميكي فان دي فان - بن دافيس

خط الوسط: بابي سار - إيف بيسوما - لوكاس بيرجفال

وفي الهجوم: سون هيونج مين - دومينيك سولانكي - برينان جونسون.