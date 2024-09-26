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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يشهد افتتاح فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ود.أيمن الشهابى محافظ دمياط افتتاح فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور  م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  وأحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى راعى المعرض، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ . 
ويشارك فى المعرض ٧٤ عارضًا من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، لعرض منتجاتهم  أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الجمهور.

وتمتد فعاليات المعرض عشرة أيام من ٢٦ سبتمبر حتى ٤ أكتوبر حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يومياً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

ويضم معرض "صنع في دمياط" مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطى الفاخر ذو السمعة العالمية، والذي يمتاز بأجود أنواع الاخشاب الطبيعية والتصميمات التراثية والعصرية التي تناسب مختلف الأذواق، وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري الراغب في تجهيز منزله واقتناء قطع الأثاث المميزة.
ومن بين تشكيلة الأثاث الدمياطي المتاحة بالمعرض، عرض ٤ غرف بأثاث دمياطي فاخر بمبلغ ١١٠  ألف جنيه، وتخفيضات من ١٠ % الى٣٠% على باقى الأثاث.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة أرض المعارض بمدينة نصر صنع في دمياط معرض صنع في دمياط للأثاث