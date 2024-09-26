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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق يعلن إرسال 75 طنًا من المساعدات الطبية إلى لبنان جوًا

العراق
العراق
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أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء العراق اليوم الخميس، وصول 75 طنًا من المساعدات والمستلزمات الطبية العراقية إلى لبنان، مؤكدة الاستعدادات لإرسال أول قافلة مساعدات برية.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق أكمل إيصال 75 طنًا من المساعدات الطبية والعلاجية والإنسانية إلى لبنان عبر 5 طلعات جوية".

وأضاف أنه جار الاستعداد خلال الساعات المقبلة لإطلاق أول قافلة مساعدات برية إلى لبنان وهي كبيرة جدا وتحتوي على أجهزة طبية ومعدات ومواد إغاثية، مشيرا إلى أن هنالك حملات في المحافظات العراقية لتجميع مواد غذائية إلى لبنان.

وتابع أن وزارة الصحة العراقية أكدت لنظيرتها اللبنانية جاهزيتها لاستقبال الجرحى وتهيئة المستشفيات والمؤسسات الطبية والصحية لهذا الغرض.

العراق المساعدات لبنان