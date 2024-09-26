بحضور وكيل «الصحة».. «بيطرى السويس» تنظم ندوة عن مرض السعار وكيفية التحكم فيه

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس ندوة وورشة علمية اليوم لاخميس، بعنوان "مرض السعار وكيفية التحكم والسيطرة على المرض .. التحديات والحلول " بقاعة الغرفة التجارية وتحت رعاية اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس.وتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور حمدى سلام مدير عام الطب الييطرى في السويس .

بحضور وكيل وزارة الصحة دكتور محمد شريف ودكتور اسلام السيد ونقيب النقابة الفرعية للاطباء البيطريين بالسويس دكتور منال كامل و ممثلى مديرية الشئون الصحية وشئون البيئة ومسئولى الاحياء ومديرية الزراعة وممثلى المجتمع المدنى..

والقى الدكتورحمدى عبد العزيز سلام مدير عام مديرية الطب البيطري كلمة افتتاحية عن دور المديرية فى السيطرة على مرض السعار وعرض أهم التحديات فى مكافحة المرض وعن تنفيذ استراتيجية مصر خالية من السعار ٢٠٣٠.

فيما تناولت دكتور اشواق احمد رئيس قسم الارشاد فى الندوة كلمتها عن مرض السعار وخطورته وطرق انتقاله واعراضه وعن تكثيف الندوات الإرشادية بالمدارس والمعاهد لزيادة وعى الكلاب للتعامل مع الكلاب .

والقت دكتور ايناس عبد الحليم رئيس قسم الصحة العامة والأمراض المشتركة كلمة عن كيفية التعامل مع حالات العقر وتوفير المصل ضد المرض وعن قانون حيازة الحيوانات الخطرة ٢٩ لسنة ٢٠٢٢م .

كما شاركت دكتور اية فهمى طبيبة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالتحدث عن اعراض مرض السعار فى الإنسان وجرعات مصل السعار المستخدمة فى حالات العقر.

وتحدثت دكتور سماء جابر رئيس قسم الترصد الوبائى بمديرية الصحة عن كيفية ترصد المرض للحد من انتشاره.

وقد تم الرد على كافة الاستفسارات من السادة الحضور.

وأكد دكتور حمدى عبدالعزيز سلام مدير المديرية بضرورة تكاتف جميع الجهات وذلك لتنفيذ استراتيجية مصر خالية من السعار ٢٠٣٠ وإيجاد حلول للحد من انتشار مرض السعار.