نتنياهو: القتال ضد "حزب الله" لن يتوقف حتى يعود الإسرائيليون بسلام لبيوتهم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن القتال ضد "حزب الله" لن يتوقف حتى يحقق أهدافه.

ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" إلى نتيناهو قوله في تصريح للصحفيين فور وصوله إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن القتال لن يتوقف حتى يعود الإسرائيليون بسلام إلى بيوتهم التي نزحوا منها في الشمال.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد في وقت سابق اليوم اغتيال محمد سرور قائد وحدة المسيرات في "حزب الله"، وذلك في غارة جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي إن عملية اغتيال سرور كانت بتوجيه استخباراتي دقيق لسلاح الجو الإسرائيلي وشعبة الاستخبارات، حيث هاجمت المقاتلات الحربية بيروت واغتالته بمقاتلات من طراز إف 35.