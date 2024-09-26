ads
الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يبحث تطوير التعاون المشترك مع هيئة قصور الثقافة

فى لقاؤه برئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

محافظ أسوان يلتقي
محافظ أسوان يلتقي رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اليوم رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة محمد عبد الحافظ 

تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة لتحقيق التكامل فى تنفيذ سلسلة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية خلال الفترة الحالية ، ولاسيما فى ظل بدء الموسم السياحى لإضفاء الأجواء الترفيهية لأهالى المحافظة وضيوفها وزائريها .

خلال اللقاء الذى حضره رئيس إقليم جنوب الصعيد عماد فتحى ، ويوسف محمود مدير فرع ثقافة أسوان ، و شعبان حسين المشرف على فرق الفنون الشعبية ، قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لوزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، لما يتم تقدمه من زخم ثقافى وفنى متميز فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، وتنفيذ فعاليات وأنشطة فى المناسبات المختلفة التى تشهدها عاصمة الثقافة الإفريقية من الإحتفال بيوم السياحة العالمى ، ومهرجانات تعامد الشمس وسمبوزيوم أسوان الدولى .

تطوير مهارات الجيل الحالى من النشء والشباب

وشدد على أن هذه الجهود تساهم بشكل مباشر فى تطوير مهارات الجيل الحالى من النشء والشباب ، وإعلاء روح الولاء والإنتماء لديهم ، وصقل مواهبهم وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات المحلية والدولية .

1000102286
1000102286
1000102287
1000102287
الهيئة العامة لقصور الثقافة بداية جديدة لبناء الإنسان الإحتفال بيوم السياحة العالمى أخبار محافظة أسوان