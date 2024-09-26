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الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حرف الخاء.. تعرف على تفسير حلمك من خلال الحروف الأبجدية

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مواصلة لتفسير الاحلام وحديث عنها نكمل قائمة التفسيرات كل حسب حرفه فتعرف لى تفسير حلمك من خلال حرفك  ومواصلة لذلك نتابع الحروف وحرفنا اليوم هو الخاء وعنها نحصر مجموعه من الاسماء المبدوءة بحرف خاء ومنتشره كثيرا فى الاحلام مثل الخاتم ، الخبز , الخرز والخروف 

اولا : الخاتم 

يفسر رؤيه الخاتم على انه أمان وسلطان وزوجة ومن راى انه من ذهب دل على ملك واذ كسر الخاتم فقد دل على الطلاق . 

ثانيا : الخبز 

يدل رؤيه الخبز فى المنام على انه رزق وعيش واذ كان اسود دل على انه نكد فى العيش كما دل على عقد من المال واذ كان حلو دل على غلاء فى الاسعار كما دل رؤيته على انه عتاب ومساله ومن راى الخبز فوق السحاب دل على انه يغلو واذ راه انه يداس بالارجل انه رخاء عظيم . 

ثالثا : الخرز 

يفسر رؤيته بمال وقد يفسر اذ كان ياقوت من انه شخص بيدعى الشرف وهو ليس شريف ومن يختم بفص من الخرز فهو يملك شئ يخاف منه كما يفسر رؤيته بانه صديق دنئ 

رابعا : الخروف 

تفسر رؤيته على انه ولد مطيع لولدايه ومن وهب له خروف فانه زوجته حامل ومن راى انه ذبحه دل على ولد مات لاحد اهله . 

خروف خبز خرز