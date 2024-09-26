مرموش يقود تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام فيكتوريا بلزن بالدوري الأوروبي

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت بقيادة نجمه عمر مرموش، اليوم الخميس، نظيره فيكتوريا بلزن على ملعب دوتش بانك بارك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد مرموش في تشكيل فريق آينتراخت فرانكفورت الأساسي أمام فيكتوريا بلزن، حيث يقود الهجوم رفقة هوجو إيكيتيكي وأنسجار كناوف.

ويتألق مرموش خلال الموسم الجاري 2024-2025، مع آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل 4 أهداف خلال مشاركته في 4 مباريات في الدوري الألماني، كما قدم تمريرة حاسمة.

ويسعى عمر مرموش الليلة لمواصلة التألق بزيارة شباك فيكتوريا بلزن، في افتتاح مشوار آينتراخت فرانكفورت في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: سانتوس

خط الدفاع: راسموس كريستنسن - توتا - نكونكو - آرثر ثيات

خط الوسط: إلياس سخيري - إيجور ماتانوفيتش - محمود داود

وفي الهجوم: عمر مرموش - هوجو إيكيتيكي - أنسجار كناوف.