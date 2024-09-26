كلية اللآهوت المعمدانية العربية في لبنان تستضيف ٧٠ نازحا

اعلنت كلية اللاهوت المعمدانية العربية في لبنان ، انها تستضيف اعتبارًا من اليوم 70 ضيفًا في الحرم الجامعي فروا من منطقة خطرة.

وقالت الكلية في بيان صادر منذ قليل : قمنا بزيادة قدرتنا على استضافة ما يصل إلى 200 نازح. في حين أن الطعام والمأوى حاجة أساسية في هذه اللحظة، فإن أملنا أن يستخدمنا الله أيضًا لتلبية الاحتياجات العاطفية والروحية.

وأضافت ، لا خوف حيث يسود روح الرب ، انضموا إلينا في الصلاة من أجل روح الله لتعزية وتشجيع وتمكين كل من يطلبونه فليمنحنا القوة لخدمة وحب كل من يضعهم في طريقنا.

في نفس السياق اجتمع فريق من قيادات مجلس إدارة الكلية ، واتخذ قرارات ابرزها تأجيل حفل التخرج الذي كان من المقرر أن يُعقد بعد غد السبت والإقامة الطلابية التي كان من المتوقع أن تبدأ يوم الاثنين المقبل .