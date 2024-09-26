رئيس هيئة المحطات النووية ينعى ياسين إبراهيم أحد مؤسسي مشروع محطة الضبعة

نعى الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية والقيادات والعاملين بالهيئة الرئيس التنفيذي الأسبق لهيئة المحطات النوويه لتوليد الكهرباء الدكتور ياسين ابراهيم.

من هو الدكتور ياسين إبراهيم؟

كان الدكتور ياسين إبراهيم من مؤسسي مشروع محطة الضبعة النووية القومي لتوليد الكهرباء.

شارك في التفاوض على عقد دعم التشغيل والصيانة، وهو أحد عقود المشروع الرئيسية.

قدم الدكتور ياسين إبراهيم مواقف عدة ساهمت في إحياء مشروع الضبعة والحفاظ على أرضه.

صاحب فكرة إنشاء المدرسة الفنية للطاقة النووية بالضبعة.

شارك الدكتور عصام حجاج، في فكرة إنشاء المدرسة الفنية للطاقة النووية بالضبعة،

سُميت أول دفعة تخرجت منها وعملت بالهيئة باسمه تيمناً به.

مشروع الضبعة النووية

وتعتبر محطة الضبعة هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، التي يتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط.

وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1.2 ميغاواط لكل منها، مُثبتة مع مفاعلات 3+ VVER "مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء".

ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقا للاتفاقية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017.