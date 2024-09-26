وزير الداخلية اللبناني: 150 ألف نازح تحركوا من الجنوب باتجاه بيروت

قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، إنه لا حل للاعتداءات الإسرائيلية على أراضينا إلا بتماسك الشعب اللبناني، مشددا على أهمية المحادثات الدولية والتكاتف الدولي إلى جانب لبنان.

وأضاف وزير الداخلية خلال حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة الوضع الراهن جراء الحرب الإسرائيلية، موضحا أن الوزارة وأجهزتها تنفذ خطة طوارئ أعدتها اللجنة الوطنية في لبنان، والوضع الأمني جيد ومتماسك رغم كثافة موجات النزوح.

وأوضح أن هناك أكثر من 150 ألف نازح تحركوا من الجنوب اللبناني باتجاه بيروت وجبل لبنان ووصلوا إلى شمالي البلاد، والوزارة نسقت بشكل مباشر مع قوى الأمن بمؤازرة من الجيش لتنسيق الزحام الذي تبع حالات النزوح الكثيفة، والصليب الأحمر اللبناني كان على اتصال مع الداخلية لتقديم العون وضمان نزوح آمن للبنانيين