تعرف على أكثر الأطعمة التى تساهم فى نومك بهدوء

نتغذى يوميا ولا نستطيع ان نعيش بدون ان نحافظ على تناول واجبتنا اليوميه وما بين كل وجبه ووجبه نحتاج ان نتعرف ايهما مغذى وايهما قد يحررنا من الارق ويساعدنا على النوم بهدوء دون الشعور بازاعج فماذا عن هذه النوعيه من الاطعمه فتعالى ننتعرف عليها .

توضح لنا استاذة الصحة والتغذيه انواع الواجبات التى بها يكون القدرة على النوم وايهما قد لا تساعد على النوم فنتجنبها . ذلك ما حددته الدكتورة " لودميلا دينيسينكو " خبيره التغذية الروسية "

تؤكد " لودميلا " بأن يجب تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات ذلك لانه بيساعد على النوم بصورة جيدة فضلا عن انه يعطى قدره لنوم على نحو جيد دون قلق وعلى ذلك تشير الى الاطعمه التى تساعد على النوم بصورة هادئه دون توتر .

تشير الى منتجات الالبان والذبادى وكل أنواع الحليب فضلا عن الجبن ذلك لانها بتحتوى على عناصر مهدئه لنوم فضلا عن انها تنصح بتناول قطعة من لحم الديك الرومى وذلك لاحتوائه على حمض تريتوفان الامينى الذى يساهم بشكل أو باخر فى تهدئة النوم ومن ثم الاحساس بالنوم الجيد .

تنصح "لودميلا " بتناول أنواع الشاى وخاصة شاى البابونج وايضا شم رائحة زيت السمسم التى بمؤداها تساعد على الاسترخاء والنوم الجيد

تضيف “لودميلا “ لقائمة الاغذيه المساهمه فى الشعور بالهدوء فى النوم الاغذيه الدهنيه والمقليه والمدخنه وايضا القهوة والشكولاته كما تشير إلى الاطعمه الحارة المحتويه على ”مادة الكابسيسسين ”التى تساهم بدورها فى النوم بهدوء وذلك لان وظفيتها تتجلى فى تدفق الدم إلى المعدة الذى بدوره يشكل تأثير محفز للنوم الهادئ .