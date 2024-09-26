محمد عبد اللطيف: معلمو مصر أكفاء وموهوبون.. والتعليم سيكون جيد جدًا

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المتوقع خلال عام 2030 ومع الزيادة السكانية أن يكون هناك 10 ملايين طالب ثانوي زيادة على قدرة استيعاب المدارس، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة في حدود ما هو متاح.

وأوضح وزير التعليم: "بكل تأكيد، مش هنسيب ولادنا ولكن هنحل بإمكانياتنا، وكل شيء معمول له دراسات وكل شيء سيكون في مكانه الصحيح».

ووجه «عبد اللطيف» رسالة إلى أولياء الطلبة، خلال لقائه مع الصحفي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «اطمنوا على ولادكو، وابعتوهم المدارس هيكون في تعليم جيد جداً، معلمين مصر أكفاء جداً، وموهبين جداً».

وواصل : « أنا عايز الناس تطمن والقصة المخيفة بتاعت الثانوية العامة دي إن شاء الله إلى زوال».