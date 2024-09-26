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الخميس 26 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الصحة اللبنانية" تكشف حصيلة جديدة للقصف الإسرائيلي اليوم

وزارة الصحة اللبنانية
وزارة الصحة اللبنانية
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البلاد اليوم، الخميس، أسفرت عن مقتل 60 شخصا وإصابة 81 آخرين، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وكشفت الوزارة عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي 115 غارة جوية، اليوم على مناطق متفرقة من لبنان.


كان وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض قد كشف، امس الأربعاء، عن مقتل 51 شخصا وإصابة 223 آخرين في ضربات إسرائيلية على لبنان.


في غضون ذلك، كشف مصدران أمنيان لوكالة "فرانس برس"، أن أكثر من 22 ألف شخص، الجزء الأكبر منهم سوريون، عبروا الحدود من لبنان منذ مطلع الأسبوع على وقع الغارات الإسرائيلية الكثيفة.
 

وزارة الصحة اللبنانية الغارات الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي