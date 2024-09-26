بمشاركة تريزيجيه.. الريان يخسر أمام 10 لاعبين من العربي بالدوري القطري

تلقى فريق الريان، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، هزيمة من العربي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري القطري.

شارك تريزيجيه أساسيًا مع الريان أمام العربي، وخاض المباراة حتى الدقيقة 76، بعد استبداله بزميله أحمد الراوي، ولم يسجل أو يصنع جناح المنتخب الوطني أي هدف في اللقاء.

العربي يفوز على رفاق تريزيجيه بـ10 لاعبين

أنهى الريان، الشوط الأول متقدمًا بهدف للا شئ، سجله المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 16 برأسية، من كرة عرضية لزميله عبدالعزيز حاتم.

بعد هذا الهدف، حصل أحمد علاء الدين لاعب العربي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 24، بعد تدخله العنيف على لاعب الريان.

بـ10 لاعبين، سجل المخضرم التونسي يوسف مساكني هدف التعادل للعربي في الدقيقة 61، قبل أن يسجل النجم الإيطالي ماركو فيراتي هدف الفوز على رفاق تريزيجيه في الدقيقة 85، ليفوز العربي على الريان بنتيجة 2-1، رغم حالة الطرد التي حدثت في صفوفه.

افتتح تريزيجيه سجل أهدافه مع الريان في مباراة الشحانية في الجولة الرابعة من بطولة الدوري القطري، كما صنع هدفين في نفس اللقاء، وذلك في ظهور الأول مع الرهيب كما يلقب النادي.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الريان عند 6 نقاط، يحتل بها المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري القطري، بينما العربي رفع رصيده إلى 7 نقاط ليقفز إلى المرتبة الثامنة.