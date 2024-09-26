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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير التعليم: القيادة السياسية تحمل تقديرا كبيرا لقيمة ومكانة المعلم

محمد عبد اللطيف،
محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم
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أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ منح المعلم المصري حقوقه وجعله يعيش حياة كريمة تليق برسالته قضيته وأكثر ما يعمل عليه منذ توليه المسؤولية.

وأضاف "عبد اللطيف"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هناك تأييد من القيادة السياسية والدولة، وهناك اهتمام بالمعلم".

وتابع وزير التعليم: "هناك تقدير لأبعد الحدود من القيادة السياسية لقيمة ومكانة المعلم بشكل غير عادي، والفترة المقبلة ستشهد بهذا الأمر".

وحول لائحة الانضباط في المدرسة، وتأثيرها على المعلمين، قال: "المعلمون يمكنهم الحديث عن هذا الأمر، هذه لائحة تحفيز وانضباط، فنحن نحفز المجتهد من الطلاب، ومن يخطئ، فإنه سيعاقب بشكل مناسب يمكن للمدير تنفيذه داخل المدرسة".

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم المعلم المصري القيادة السياسية