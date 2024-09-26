تعرف على الأوراق المطلوبة لنقل ملكية عداد الكهرباء

يتساءل كثير من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن كيفيه نقل ملكيه عداد الكهرباء
“ البوابه نيوز ” ترصد الأوراق المطلوبة لنقل ملكية عداد الكهرباء كالاتي ::
1-صورة من البطاقة للمشترك الجديد وأيضًا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.
2-صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع
3-في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.
4-إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.
الإجراءات المطلوبة لتغيير اسم مالك العداد
1- التوجّه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.
2-تقديم الأوراق مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.
3- يجب حضور المشترك الأصلى للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.
4-يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.
5-مع ملاحظة أنه في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.