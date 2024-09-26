مدير تعليم القاهرة يشهد الدورة التدريبية لتدشين مبادرة "بداية"

شهد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الخميس، الدورة التدريبية لتدشين مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية)، تحت عنوان (بحوث الفعل لمواجهة المشكلات المهنية للمجتمع).

وأكد “موسى”، حرص المديرية على تفعيل المبادرة الرئاسية (بداية) وأهمية الوصول الى السادة المدرسين في مدارسهم وتنمية وعيهم وتحديد آليات التنفيذ لتقديم الخدمات للطلاب ، كما شدد على ضرورة التكاتف بين مختلف الإدارات بالمديرية وتضافر كافة الجهود للوصول الى أفضل النتائج بما يصب في مصلحة الطالب.

من جانبها قالت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، إن (بداية) هي بداية فكر جديد وعمل جاد يتناول الجانب التعليمي والإجتماعي والصحي عن طريق عمل أنشطة متميزة ولقاءات توعوية مختلفة مع توظيف الموارد المتاحة.

يذكر أن المبادرة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف:

١ـ تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

٢- توفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي.

٣- تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات.

٤- تقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية.

٥- تحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة.

٦- الاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا.

٧- تعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية.

٨- تعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات.

٩- خلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم الأزهر والكنيسة والأوقاف .

١٠- خلق أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

١١- تطوير البنية التشريعية وتحديثها وضمان الحماية الاجتماعية وتطوير المجتمع المحلي.