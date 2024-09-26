وزير التعليم: المنافسة في سوق العمل خلال السنوات المقبلة ستكون عالمية وليست محلية

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ التنافس في السوق العمل كان يقتصر على السوق المحلي، لكن التنافس القادم سيكون مع العالم كله، موضحًا: "هناك دول لديها 30% إلى 40% من موظفيها يعملون من المنزل".

وأضاف "عبد اللطيف"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "المنافسة خلال السنوات القادمة في سوق العمل ستكون على مستوى العالم كله وليست محلية".

وتابع وزير التعليم: "الشركات المحلية ستتعاقد مع أشخاص يعملون معها أون لاين، وبالتالي، فإن شبابنا سيتنافسون مع كل دول العالم مثل الهند ونيجيريا، وبالتالي، يجب أن نرى المهارات المكتسبة من النظم التعليمية في العالم كله حتى نجعل أبناءنا يكتسبون المهارات المختلفة، مثل مهارة سرعة التعامل مع الأجهزة".

وواصل: "نتعاون مع يونيسكو ويونيسيف، ونستهدف تدريس البرمجة كلغة أساسيةلأنها ستصبح لغة أساسية في التعامل مع العالم".