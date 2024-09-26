وزير التعليم: مطلوب من أولادنا الانفتاح على ثقافات العالم

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ اللغة العربية هي لغة بلدنا والتاريخ تاريخ بلدنا الذى نفتخر ونعتز به جدًا.

وأضاف "عبد اللطيف"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": « دايما بقول لو أحنا بنربي أحسن دكتور أو مهندس ولا ينتمي الى مصر يبقي شكرًا، يبقي ماعملناش حاجة».

وتابع: "نعمل في ظل التغيرات الثقافية والإنترنت والانفتاح العالمي، ومطلوب من أولادنا الانفتاح منفتحين على الخارج، وثقافات العالم وفي الحقيقة، نحن ننظم برامج مع هيئات دولية مثل اليونسكو واليونسيف، ونطلق برامج عشان ولادنا الثفافات الأخري وفى نفس الوقت يكونوا محتفظين بهويتهم والانتماء لبلدهم ومحافظين على دينهم، فاهمين بلدهم ودينهم كويس جدًا».

وتابع وزير التعليم: «إحنا بنأصل أن التاريخ يبقي موجودة مادة أساسية للى مبيعرفش تاريخه، وبرضه اللى عنده مشكلة فى دينه ومش عارف دينه دى مشكلة أخرى كبيرة جدًا، ولذلك أحنا بنأصل للجزئين دول بشكل علمى وعملى أكثر، وهو برنامج علمي نعمل عليه بشكل جيد جدًا والفترة المقبلة ستشهد نتائج كبيرة جدا».