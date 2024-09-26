تأهل فريقين من طلبة هندسة المنصورة للمسابقة العالمية AAKRUTI Global 2024 Egypt

أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس تأهل فريقين من طلبة كلية الهندسة فى المسابقة النهائية العالمية AAKRUTI Global 2024 Egypt، وتمت التصفية على مستوى مصر وفازت كلية الهندسة جامعة المنصورة بالمركز الأول والعاشر من أصل ١٥٦ فريق متنافس.

وأكد خاطر أهمية دور الجامعة في استثمار مهارات الشباب، مشيرًا إلى اهتمام جامعة المنصورة بتكثيف الأنشطة الطلابية باعتبارها البوابة الرئيسية لإكتشاف مواهبهم وتحويلهم إلى علماء ونوابغ في المستقبل.

و أشار الدكتور شريف بدوي عميد كلية الهندسة إلي فوز أحد الفريقين بالمركز الأول بمشروع "زجاجة مصنوعة من مواد صديقة للبيئة تقوم بفلترة المياه الملوثة من أى مصدر مائى وتوفير مياه نظيفة صالحة للشرب" والذى يحمل اسم Bio bottle، تحت اشراف دكتور أحمد سامح عبدالعزيز المدرس بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي، و ضم الفريق الطلاب : منار الحسيني رشاد، هدير السعيد شلبي، محمد معوض فؤاد، أحمد حسين ابو زيد، أحمد مصطفي قنديل.

بينما حصل الفريق الآخر على المركز العاشر بمشروع "تصميم وحده لانتاج الهيدروجين كوقود للسيارات صديق للبيئة باستخدام التحليل الكهربائي للمياه" Green hydrogen، تحت إشراف د.مني أبو العز المدرس بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي، و ضم الفريق الطلاب : أحمد محمد سعيد، محمد السعيد شحاته، محمود علاء محمود والي، محمد أشرف علي.

يذكر أن الفريق الفائز بالمركز الأول تاهل للمشاركة في المسابقة العالمية التي تقام بالهند.

IMG-20240926-WA0089

IMG-20240926-WA0088

IMG-20240926-WA0092

IMG-20240926-WA0090