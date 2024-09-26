إعلان قائمة فريق يد الأهلي في كأس العالم للأندية سوبر جلوب

أعلن ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي قائمة الفريق، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر لها خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت قائمة يد الأهلي كالتالي:‏ إبراهيم المصري- أحمد خيري- عبد الرحمن علي فيصل- أحمد عادل- محسن رمضان- عمر خالد «كاستلو» - محمد لاشين - عمر سامي - سيف هاني- عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - ياسر سيف- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد.

ويبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية سوبر جلوب بمواجهة جامعة سيدني الأسترالي غدا على صالة العاصمة الإدارية الجديدة ثم يلتقي مع برشلونة في الجولة الثانية من دور المجموعات.