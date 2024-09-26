حسام حسن يتابع قمة السوبر الأفريقي لتحديد عناصر المعسكر المقبل

قرر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الاول لكرة القدم، متابعة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك علي لقب السوبر الأفريقي والمقرر لها غدا الجمعة.

ويتابع العميد المباراة لتحديد العناصر الأساسية من الفريقيين قبل الإعلان عن قائمة اللاعبين المحلليين بأيام قليلة استعدادا للدخول في معسكر الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب نظيره منتخب موريتانيا في الجولتيين الثآلثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.